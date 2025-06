ALBERESE – «È inaccettabile che nel 2025 si debba ancora promuovere una petizione per chiedere qualcosa di così elementare: la sicurezza delle persone».

A dirlo è il circolo Pd di Alberese, promotore di una raccolta firme per la sicurezza stradale.

«Da anni i cittadini segnalano la necessità di interventi concreti per rallentare il traffico nei punti più critici del paese. Ma la risposta, puntualmente, è il silenzio. Nel frattempo, auto, moto e mezzi pesanti continuano a sfrecciare a velocità pericolose in aree dove il rischio non è soltanto possibile: è quotidiano. Per questo motivo abbiamo avviato una raccolta firme per chiedere l’installazione immediata di dossi rallentatori nei seguenti punti»:

Presso la biglietteria del Parco, dove si incrociano pista ciclabile, fermata dell’autobus per Marina di Alberese, sportello Atm, noleggio biciclette e parcheggi: un nodo ad alta concentrazione di pedoni, turisti, famiglie e pendolari.

In prossimità del giardino della chiesa, punto di ritrovo per bambini e ragazzi diretti all’oratorio e agli impianti sportivi. Un luogo di socialità che non può essere trattato come una pista da corsa.

Tra i fondi commerciali, come alimentari e tabacchi, dove il continuo transito pedonale è messo a rischio dall’alta velocità dei veicoli.

Davanti all’edificio delle ex scuole, altro punto ad alto passaggio, dove la prudenza dovrebbe essere la norma.

«Cosa stiamo aspettando? Un incidente grave? Una tragedia? Ogni giorno senza interventi è una scommessa sulla pelle dei cittadini. La nostra comunità è stanca di promesse vuote e scuse burocratiche. Non ci accontenteremo più di risposte vaghe. Chiediamo impegni precisi, tempi certi e interventi reali. La sicurezza non è un favore. È un diritto».