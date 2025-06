GROSSETO – Estar Toscana ha recentemente pubblicato il bando di concorso per assumere Oss.

In un contesto in cui la sanità territoriale ha bisogno di essere rafforzata e il fabbisogno di personale è in costante crescita, la figura dell’Operatore socio sanitario (Oss) si conferma sempre più centrale. Sia nelle strutture pubbliche che in quelle private, gli Oss svolgono un ruolo fondamentale nell’assistenza quotidiana, contribuendo al benessere dei cittadini e all’efficienza dei servizi.

Il nuovo bando pubblicato da Estar Toscana, rappresenta una grande opportunità per chi vuole formarsi e intraprendere un percorso professionale nel settore sociosanitario. Una prima risposta a un bisogno reale: formare nuove competenze per sostenere il diritto alla salute.

«Proprio per questo, la Fp Cgil Grosseto ha deciso di organizzare corsi di preparazione specifici per affrontare al meglio le prove selettive, oltre a organizzare un servizio di assistenza per la compilazione e l’invio delle domande di partecipazione», dichiara la Fp Cgil Grosseto.

«Lavoriamo ogni giorno per tutelare chi opera nella sanità e per offrire opportunità concrete a chi vuole entrarvi con le giuste competenze – conclude la Fp Cgil Grosseto- Accompagnare i futuri Oss significa anche contribuire a rafforzare il nostro sistema sanitario locale».

Tutte le informazioni su come ricevere supporto o iscriversi ai corsi sono disponibili al modulo online al link: https://forms.gle/VJDhVqb2pViocK8b6