PORTO SANTO STEFANO – Una giornata tipicamente estiva con meteo perfetto ha aperto ufficialmente Argentario Sailing Week, evento internazionale riservato alle barche d’epoca e classiche giunto alla sua 24esima edizione, organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto del Comune di Monte Argentario. Una brezza regolare da Ovest di intensità di 8 nodi in aumento dopo la partenza fino a 13 nodi e mare calmo, hanno consentito il regolare svolgimento della regata lungo un percorso costiero di 16 miglia tra Talamone e il Promontorio dell’Argentario, consentendo a tutti i concorrenti provenienti da nove nazioni di completare il percorso con successo e piena soddisfazione.

I vincitori di oggi: HALLOWE´EN di Inigo Strez (Nzl) nella categoria Big Boats, MATRERO di Rafael Pereira Aragon (Arg) nei Classici IOR, CRIVIZZA di Ariella Cattai (Ita) nei Classici, SPARTAN (Usa) nei Vintage, LEONORE di Mark Faulkner (Gbr) nei Vintage Marconi, VISTONA di Gian Battista Borea d’Olmo (Ita) nei Cruiser yachts e LULUNIKKA di Roberto Lacorte (Ita) negli Spirit of Tradition-Open.

Marco Poma, direttore sportivo e vice presidente dello Yacht Club Santo Stefano, racconta quello che ha vissuto in diretta in mare come spettatore interessato, direttamente coinvolto nell’organizzazione: “Il giusto inizio e il giusto equilibrio: questa è la sintesi della giornata. Il percorso, infatti, prevedeva un mix bilanciato di diverse andature con un primo lungo lato di bolina seguito da una seconda parte alle portanti, per concludersi con l’ultimo lato più tecnico nuovamente bolina e molto vicino a terra per la gioia degli spettatori presenti. Oggi sono rimasto particolarmente colpito da Spartan NYYC 50 ft di Herreshoff con Peter Isler alla tattica, velista che vanta cinque partecipazioni all’America’s Cup con due vittorie, una delle quali come tattico di Dennis Conner. Il resto dello spettacolo lo hanno fatto gli equipaggi che a bordo di queste regine del mare senza tempo hanno regatato con grande sportività e fair play.”

In banchina oltre a Peter Isler anche molti altri nomi della vela internazionale e nazionale, a partire da Mauro Pelaschier, Roberto Lacorte, Enrico e Federico Passoni, Mauro e Federico Piani, Andrea Fornaro, Alessandra e Iginio Angelini, Gian Battista Borea d’Olmo e Vieri Paoletti.

Le classifiche complete sono disponibili sul sito: https://www.argentariosailingweek.it/classifiche/

Il programma dei prossimi giorni:

Venerdì 20 giugno

08:30 | Skippers’ briefing al villaggio regate

11:00 | Partenza regate

Dopo regata | Beer Party @ Race Village

Cena equipaggi @ Fortezza Spagnola

Sabato 21 giugno

08:30 | Skippers’ briefing al villaggio regate

11:00 | Partenza regate

Dopo regata | Beer Party @ Race Village

Domenica 22 giugno

08:30 | Skippers’ briefing al villaggio regate

11:00 | Ultima regata

17:30 | Premiazione & Fair Winds Cocktail

L’edizione 2025 si svolge con il patrocinio e il concreto supporto del Comune di Monte Argentario, partner istituzionale dell’evento e con il contributo di Miramis, brand di ospitalità di alta gamma del gruppo svedese Qarlbo AB, Banca Patrimoni Sella & C., Jefferies Group LLC banca di investimento multinazionale indipendente, ColleMassari Wine Estates, Mureadritta e Sea Dog-NYL FTS azienda di abbigliamento casual.

L’Argentario Sailing Week 2025 gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario, della Marina Militare, dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo. Oltre al patrocinio, il Comune di Monte Argentario supporta l’evento concretamente. L’Argentario Sailing Week è parte del Comitato Internazionale del Mediterraneo (CIM) 2025.

In memoria di Giancarlo Lodigiani, compianto Presidente dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca, anche quest’anno sarà assegnato il premio challenge “Trofeo Voscià – Giancarlo Lodigiani” all’imbarcazione con armo Yawl che avrà ottenuto il miglior punteggio all’Argentario Saling Week.

La storia dell’Argentario Sailing Week inizia nel 1992, quando un gruppo di Soci dello Yacht Club Santo Stefano organizzò una regata per imbarcazioni classiche denominata Le Vele d’Argento. Nel corso degli anni, la crescita costante delle barche iscritte, l’ospitalità del territorio e un meteo sempre favorevole hanno contribuito all’affermazione dell’evento come punto di riferimento nel calendario internazionale delle regate di barche classiche e d’epoca. Dal 1999 la manifestazione prende il nome attuale: Argentario Sailing Week confermandosi come regata di alto profilo e, nello stesso tempo, come momento di cultura e di accoglienza, in cui passione, storia, artigianalità e ospitalità mediterranea si incontrano nella cornice unica di Monte Argentario (foto Solari-Pollio).