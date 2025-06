GROSSETO – L’Invictasauro è promossa alle semifinali, l’Atletico Piombino scende alla fermata dei quarti. Un confronto raramente entusiasmante. I bianchi di mister Papini vanno a segno tre volte denotando, comunque, una struttura poco organizzata nelle manovre nonostante la volontà di cancellare lacune e difetti. I nero azzurri di Piazzesi arrivano all’appuntamento con la rosa priva di troppi titolari per costruire il successo. L’effetto terminale è una gara ingessata nei contenuti tecnici ed emotivamente tiepida.

I primi 15′ dicono che l’Invictasauro è più intraprendente e l’Atletico Piombino è prudente. Fommei devia sotto misura (18′), Buti reagisce d’istinto deviando la traiettoria. Mariotti, unica punta nero azzurra, è isolatissimo, l’Invictasauro espone troppi tocchi di palla, che ne rallentano la manovra. Si deve arrivare al 44′ per vedere il tiro di Canu passare non molto lontano dal palo. Quindi l’episodio, che apre la via della vittoria all’Invictasauro. Sabbatini viene ingenuamente trattenuto in area da Caramante, l’arbitro indica il dischetto. Trasforma, senza tremare, Ibraimi, è il 46′.

L’inizio della ripresa è in mano all’Invictasauro. Al minuto 3 la conclusione improvvisa di Sabbatini non è lontana dallo specchio, al 4′ Canu, rapido e furbo, raddoppia. Al 5′ l’autorete di Baldassarri chiude definitivamente la pratica. Il morale dell’Atletico Piombino è precipitato in terra. La partita non propone altre suggestioni. I bianchi trovano più spazi dove operare, i nero azzurri giocano con la testa lontana dal campo.

Le fasi finali della coppa sono riprese da TV9 il cui palinsesto, a cura della redazione sportiva, prevede anche un collegamento in diretta all’interno del telegiornale serale a ridosso dell’inizio delle gare.

Invictasauro – Atletico Piombino 3-0 (1-0)

INVICTASAURO: Santolini, Fommei (15′ st Liculescu), Murineddu (27′ st Magnani), Repola, Bruni (37′ st Pascolini), C. Perciavalle, Canu (35′ st M. Perciavalle), Francavilla, Ibraimi (27′ st Di Domenico), Zauli, Sabbatini. A disposizione: Kopshti, Corsini, Galli, Rosadoni. Allenatore: Cristiano Papini.

ATLETICO PIOMBINO: Buti, Baldassarri, Boldrini, Del Prete, Caramante, Petricci (10′ st Messina), Berrade, Piazzesi, Mariotti, Salvadori (12′ st Pietrini), Dini. A disposizione: Orini. Allenatore: Alberto Piazzesi.

ARBITRO: Antonio L. Costantino; assistenti Roberto Bocci e Leonardo Giuliarini.

MARCATORI: 46′ (rig.) Ibraimi, 4′ st Canu, 5′ st (aut.) Baldassarri.

NOTE: ammoniti Repola, Bruni, Canu, Boldrini, Piazzesi, Mariotti. Calci d’angolo 3-1. Recupero: 1′ + 0′.