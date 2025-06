GROSSETO – Traffico bloccato temporaneamente sull’Aurelia nel tratto tra Grosseto sud e Grosseto Est dove tra l’altro sono in corso alcuni lavori di manutenzione.

Un tir ha avuto un problema ad un pneumatico. Per questo il traffico è stato momentaneamente bloccato visto che in uqel tratto in questi giorni si viaggia a doppio senso sulla corsia sud proprio per i lavori in corso.

Sul posto sta intervenendo la Polizia Stradale.