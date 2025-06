GROSSETO – Fine giugno di eventi in città: per questioni di sicurezza sono previste alcune modifiche alla viabilità e alcuni divieti nei giorni delle manifestazioni.

Per quanto riguarda la Street Parade, sabato 21 giugno, dalle 14 fino alle 21 (e comunque in concomitanza con il passaggio del corteo e fino al ripristino delle condizioni ordinarie), sarà in vigore “il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli a servizio della manifestazione, lungo le seguenti vie del centro cittadino o comunque funzionali al percorso del corteo: piazzale Bearzot, piazza Caduti sul lavoro, via Ximenes, piazza De Maria, via dei Lavatoi, via Fossombroni, via generale Paolini, via Bengasi, via Cesare Battisti, via dei Mille, piazza del Risorgimento, via Brigate Partigiane, piazza della Libertà, via Mascagni e piazza Barsanti – fa sapere il Comune -. Inoltre, nell’area interessata alla fine del corteo (piazza Barsanti) e in quelle limitrofe, dalle 19 alle 24, sarà vietata la vendita per asporto di bevande contenute in recipienti di vetro da parte di pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali, strutture ricettive, circoli privati, spacci, mense e distributori automatici, anche in forma ambulante. Dalle 13 alle 24, nelle vie interessate dal corteo è inoltre vietato a chiunque accedervi o trattenervisi con qualsiasi contenitore o recipiente in vetro”.

Nella stessa giornata sono previste ulteriori modifiche alla viabilità: dalle 11 alle 17 (e comunque fino a cessate esigenze) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nel piazzale Bearzot e in piazza Stadio, nell’area antistante il rilevato ferroviario, ad eccezione dei veicoli a servizio della manifestazione. In via Fattori, dalle 11 alle 17, sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati; mentre dalle 13 alle 17 sarà vietato il transito, con accesso consentito solo ai residenti per raggiungere aree esterne alla sede stradale. In via Caravaggio, sempre dalle 13 alle 17, sarà disposto il divieto di transito su entrambe le corsie nel tratto compreso tra piazza Stadio e via Aldi, eccetto per i residenti. In via Vetulonia, nel tratto tra via Signorini e piazza Stadio (corsia direzione piazza Stadio), sarà istituito il divieto di transito nella medesima fascia oraria; così come in via Tarquinia, dove sarà vietato il transito a tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti. Infine, nella corsia afferente all’arcata lato sud del sottopasso ferroviario tra via Telamonio e via Sonnino (ponte dei Macelli), sarà vietato il transito dalle 13 alle 17 per i veicoli provenienti da viale Sonnino. In via Generale Paolini, dalle 15 alle 18, è previsto il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata.

Per quanto riguarda gli eventi in programma nell’ambito della rassegna “GRande Estate“, che si svolgeranno “nelle serate del 22, 24, 26 e 28 giugno in centro storico, sono previste altre misure di sicurezza e modifiche alla circolazione. In ciascuna delle date indicate, dalle 16 alle 2 del giorno successivo (e comunque fino a cessate esigenze), sarà istituito il divieto di transito e di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata, in piazza Dante Alighieri, piazza Duomo e via Manin. La disposizione si applica a tutti i veicoli, compresi quelli autorizzati alla Ztl, fatta eccezione per i mezzi di soccorso in servizio di emergenza e per quelli espressamente autorizzati dall’organizzazione degli eventi. Durante gli stessi giorni e orari, via Ricasoli e piazza Innocenzo II saranno temporaneamente indicate come strade senza uscita, con accesso rispettivamente da piazza del Mercato e da piazza Mensini”.

“Nei giorni 22 e 28 giugno, dalle 6 alle 2 del giorno successivo, in viale Caravaggio (tratto lato ferrovia antistante il piazzale Bearzot), sarà istituito il divieto di sosta nello stallo di parcheggio per bus posto sul lato destro rispetto alla direzione consentita, nonché nei quattro stalli di sosta per autoveicoli adiacenti, ad esclusione dei veicoli muniti di apposito pass. Gli stalli indicati saranno temporaneamente soppressi per l’intera durata dell’evento. Ulteriori provvedimenti riguarderanno via Mazzini, dove nei giorni 22, 24, 26 e 28 giugno dalle 8 alle 2 del giorno successivo, sarà in vigore il divieto di sosta sul lato sinistro (secondo la direzione consentita) nel tratto compreso tra piazza Gioberti e via Mulino a Vento, con esclusione dello stallo riservato ai veicoli a servizio dell’Aci. Saranno esentati esclusivamente i mezzi a servizio degli eventi muniti di pass, mentre tutti gli altri stalli saranno soppressi temporaneamente. Nei giorni 22 e 28 giugno, in via Mazzini, in corrispondenza del civico 72, sarà inoltre vietata la sosta con rimozione forzata (compresi i veicoli autorizzati alla Ztl), con conseguente sospensione temporanea dello stallo carico/scarico presente”.

Nelle vie e piazze interessate dalle manifestazioni sarà in ogni caso garantito l’accesso alle proprietà private e le aree saranno riaperte alla normale circolazione solo dopo la rimozione delle strutture allestite e il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro.

In aggiunta alle misure sulla circolazione, il sindaco ha disposto il divieto di utilizzo e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina durante le serate della rassegna, nei pressi di piazza Dante e piazza Duomo, al di fuori delle aree interne e pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati. Il divieto sarà in vigore dalle 19 del 22 giugno alle 2 del 23 giugno, dalle 19 del 24 giugno alle 2 del 25 giugno, dalle 19 del 26 giugno alle 2 del 27 giugno e infine dalle 19 del 28 giugno alle 2 del 29 giugno. Nei medesimi luoghi e orari è inoltre vietato l’uso di spray urticanti e petardi.

L’Amministrazione Comunale invita i cittadini, gli esercenti e i partecipanti a osservare scrupolosamente le disposizioni adottate, ringraziando fin da ora per la collaborazione e il senso civico che contribuiranno alla buona riuscita degli eventi.