FOLLONICA – Follonica è pronta a trasformarsi nel cuore pulsante della vela internazionale. Dal 4 all’8 agosto 2025, le acque del Golfo ospiteranno il Campionato del Mondo RS 500, una delle classi più spettacolari della vela in doppio. L’evento, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica, con il supporto delle istituzioni locali e di una rete di volontari e partner, porterà in città equipaggi provenienti da tutta Europa e oltre, pronti a sfidarsi in una settimana di grande sport, mare e passione.

Il Campionato del Mondo RS 500 non sarà solo una competizione di alto livello tecnico, ma anche una grande occasione di visibilità e promozione per il territorio, da sempre vocato allo sport nautico e all’accoglienza.

“Siamo fieri di ospitare nella nostra città una manifestazione di caratura mondiale – afferma Fausto Meciani, presidente della Lega Navale di Follonica – e di offrire un campo di regata competitivo e una città pronta ad accogliere atleti e accompagnatori con la consueta passione e professionalità”.

Follonica si prepara ad accogliere il mondo della vela con entusiasmo, consapevole dell’importanza di un evento che rappresenta un fiore all’occhiello per la vela giovanile e internazionale. Ulteriori dettagli sul programma e le attività collaterali saranno diffusi nelle prossime settimane.