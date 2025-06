Foto di repertorio

GROSSETO – Ritorno in Italia per il pugile professionista Halit Eryilmaz della Fight Gym Grosseto. L’atleta allenato dal maestro Raffaele D’Amico, dopo l’esperienza negli USA dove ha effettuato due match vinti per ko, fa il ritorno su un ring tricolore, con procuratore Graziano Loreni e seguito dalla Promo Boxe, il prossimo 20 giugno a Santa Marinella nel sottoclou del titolo europeo silver dei mediomassimi fra D’Ortenzi e Lamelav.

L’imbattuto grossetano affronterà nella sua quinta prova a dorso nudo il ventisettenne colombiano Omar Cuello, non del tutto sprovveduto con un record di nove vittorie e due pareggi nei suoi trentuno incontri effettuati. Da Santa Marinella inizia quindi il nuovo cammino del pugile turco-grossetano Halit Eryilmaz, supportato come sempre dalla fFight Gym Grosseto in cui è pugilisticamente cresciuto fino a portare alla sua città adottiva il titolo italiano agli assoluti del 2020: l’obiettivo è raggiungere le grandi vette con i ring di oltreoceano.