GROSSETO – Arriva il colpo di mercato più desiderato dal popolo maremmano per il Grifone. “È ufficiale – ha diramato la società – Paolo Indiani è il nuovo allenatore del Grosseto. Il “mister delle 11 promozioni” guiderà la prima squadra biancorossa fino al 2027. Un tecnico vincente, un progetto ambizioso, una piazza affamata: il futuro comincia adesso. L’operazione curata nei minimi dettagli è stata risolta con la partecipazione determinante del patron Giovanni Lamioni.

“Non c’è tempo da perdere e inizieremo a lavorare subito – ha commentato a caldo il direttore generale Filippo Vetrini che gode da sempre della stima e della fiducia di Paolo Indiani – non vediamo l’ora di accogliere il mister a Grosseto”.

La presentazione ufficiale di Paolo Indiani avverrà al Grand Hotel Bastiani giovedì 19 giugno alle 16.30″ (foto Us Grosseto 1912).