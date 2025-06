GROSSETO – Fipe Confcommercio della provincia di Grosseto esprime apprezzamento e soddisfazione per l’approvazione alla Camera dei Deputati della Proposta di Legge, primo firmatario l’onorevole Luca Squeri, che inserisce la Giornata della Ristorazione nel calendario civile.

L’approvazione, che ha visto compatta la maggioranza senza voti contrari da parte delle opposizioni, rappresenta un riconoscimento importante per un settore che esprime non solo fondamentali valori economici e sociali, ma anche culturali e identitari.

Con 328 mila imprese, 59 miliardi di euro di valore aggiunto e 1,5 milioni di lavoratori, la ristorazione è asse portante sia della filiera agroalimentare che di quella turistica.

“La Ristorazione italiana – dichiara Danilo Ceccarelli, presidente Fipe Confcommercio Grosseto – è molto più di un comparto economico. È cultura, è tradizione, è un modo tutto italiano di vivere la convivialità. Salutiamo con favore questo provvedimento e confidiamo in un iter rapido anche al Senato, affinché il terzo sabato di maggio diventi ufficialmente il giorno dedicato alla celebrazione di questo patrimonio collettivo. Anche a livello territoriale, nella nostra Maremma, la Giornata della Ristorazione sta riscuotendo un grande successo: quest’anno in particolare, grazie al coinvolgimento attivo dei bambini delle scuole primarie, si è creato un bellissimo momento di educazione e partecipazione comunitaria”.

“Plaudiamo a questo giusto riconoscimento per un comparto, come quello della ristorazione, che nella nostra provincia si conferma un vero motore dell’economia – aggiunge Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto –. Un settore protagonista non solo della vita sociale, ma anche del nostro turismo, sempre più attratto dal mangiar bene e dall’esperienza gastronomica come valore identitario del territorio”.

La Giornata della Ristorazione è anche un’occasione per rafforzare il legame tra cibo, territorio e comunità, in linea con un altro obiettivo promosso dal Governo: il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale Unesco, atteso per novembre 2025.