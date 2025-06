Foto di repertorio

PIOMBINO – Notte di stelle, notte di sport, notte di emozioni. Piombino si prepara ad accogliere la grande boxe internazionale sul ring di piazza Bovio. L’evento è programmato per sabato 21 giugno e rientra nel calendario del “Mese dello sport” promosso dal Comune di Piombino per tutto giugno. “Con il programma di eventi del “Mese dello Sport” abbiamo voluto valorizzare le tante iniziative che animano Piombino in questo periodo – afferma l’assessore allo Sport Sabrina Nigro –. Lo sport non è solo un valore fondamentale per il benessere individuale e per la comunità, ma rappresenta un modo concreto per favorire la vivacità della città e l’attrattività per visitatori, un’opportunità anche le attività locali. Eventi come questo, che portano la grande boxe internazionale in uno scenario unico come piazza Bovio, sono ottimi strumenti di promozione per il territorio”.

La serata è organizzata dalla Rosanna Conti Cavini Boxe, che vanta un’esperienza pluridecennale e di livello internazionale nel mondo del pugilato, assieme alla Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. “Piombino da sempre rappresenta una piazza appassionata e di rilievo per noi – spiega la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – negli anni abbiamo riscontrato un gradimento crescente e siamo pronti per questo nuovo evento. Il match clou è di caratura internazionale e ci auguriamo che il pubblico apprezzi lo spettacolo”. Il main event, infatti, è come sempre di grande spicco, con il match dei pesi supermedi che vedrà Simone Bicchi pronto a incrociare i guantoni con lo statunitense Heinrich Coorsen Caceres. Per il pugile toscano, guidato dalla manager Monia Cavini, si tratta di un rientro sul ring dopo un anno dall’ultimo match disputato, ma al tempo stesso anche l’opportunità per fare un match di rilievo. Bicchi è al quindicesimo incontro professionistico e vanta dodici successi (due dei quali ottenuti per ko). “Simone si è preparato molto bene per questo rientro – spiega Monia Cavini – ha atteso il momento giusto e quel momento adesso è arrivato. Sarà importante ritrovare le giuste sensazioni, ma sono sicura che darà vita ad un grande incontro”.

Come sempre nutrito il sottoclou della manifestazione sportiva, con ben quattro incontri di pugilato olimpico che vedranno salire sul ring anche gli atleti della Old School Boxing di Piombino. L’apertura della serata, prevista per le 21, sarà invece dedicata alle esibizioni della Gym Boxe. “Questo tipo di evento sportivo – spiega Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana – fornisce l’opportunità di far salire sul ring anche gli atleti dilettanti che aspirano a diventare professionisti. Per loro si tratta di una grande possibilità per mettersi alla prova e fare esperienza davanti ad un pubblico di rilievo”. Non è tutto però, perché nella grande serata piombinese ci sarà spazio anche per la musica con l’esibizione live di Jacopo Di Marzo, in arte Dima, cantautore emergente originario di Orbetello.