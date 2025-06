Nella partita valevole per il passaggio in semifinale della 50esima edizione del Torneo Bruno Passalacqua, si sono sfidati Invictasauro Vs Atletico Piombino, con la vittoria per 3-0 dell’Invictasauro che ipoteca l’accesso alle semifinali dove affronterà la Nuova Grosseto, carnefice del Sant’Andrea. In questa partita tre giocatori si sono distinti in campo.

Erblin Ibraimi (Invictasauro)

Classe 2007, l’attaccante numero 99 dell’Invictasauro si é reso protagonista di un‘ottima prestazione, coronata da un gol su rigore al 46’ del primo tempo che ha tagliato le gambe alla squadra avversaria. In occasione della rete é stato freddissmo dagli 11 metri ad osservare i movimenti del portiere, spiazzandolo con un destro rasoterra che si é insaccato nell’angolo destro.

Ibraimi si é sacrificato per la squadra, usando la sua fiscità e tecnica per fare sponde in favore dei compagni, sfiorando la doppietta al minuto numero 11 del secondo tempo, infatti, dopo aver saltato il difensore avversario con un tunnel, gli é stata negata la seconda gioia personale di giornata da un‘eccellente parata del portiere Buti, che ha spizzato in calcio d’angolo una palla destinata a terminare sotto la traversa.

Con un mix di tecnica sopraffina, fisicità, fiuto del gol e disponibilità per favorire le sovrapposizioni dei compagni, Ibraimi si é meritato la nostra intervista.

Personalità.

Alessio Francavilla (Invictasauro)

Centrocampista classe 2007, Francavilla si é distinto per la sue qualità di pulizia del pallone, facendo da raccordo tra l’attacco e la difesa, verticalizzando spesso per gli esterni. Sebbene portato ad andare in avanti e a diventare in alcune occasioni un trequartista, non mancano al numero 20 doti difensive, soprattuto quando si tratta di intercettare le linee di passaggio, non ha fatto mancare la sua presenza fisica, lottando su ogni pallone.

Oltre alle doti sopracitate, ha usato la sua esplosività e i cambi di ritmo per saltare gli avversari in situazioni confuse, mostrandosi molto ordinato, ha fatto evincere una personalità importante, dettando i tempi di gioco. Vicino al gol al minuto numero 26 del secondo tempo, gli é stata negata la gioia da una grande parata di piedi da parte del numero 1 della squadra avversaria.

Fantasista.

Gian Marco Dini (Atletico Piombino)

Protagonista nella rubrica della volta scorsa, Gian Marco si é dimostrato ancora una volta un elemento importante per la squadra, che affetta da alcune defezioni causa Esami di Stato, non ha potuto dare il meglio.

Il numero 10 della squadra allenata dal mister Alberto Piazzesi, schierato da esterno offensivo, si é reso protagonista di parecchie sgaloppate sulla fascia, venendo fermato più volte con dei falli, ha dato tutto per la sua maglia, rendendosi protagonista in fase difensiva con degli intercetti e degli anticipi, e finendo stremato dopo 90 minuti di sacrifici.

Sempre attento e con un ottimo senso della posizione, si merita la riconferma nella rubrica.

Costante.