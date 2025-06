PITIGLIANO – Nell’ambito del progetto “Pitigliano Turismo 2025”, il Comune di Pitigliano promuove due momenti di confronto e approfondimento rivolti alla comunità e a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del territorio.

Il primo appuntamento è venerdì 20 giugno, alle ore 18, nella sala Petruccioli di Pitigliano, dal titolo “Da giovani che eravamo. Un viaggio attraverso i numeri nel paese che cambia: Pitigliano e la sua gente”. Un’occasione per riflettere insieme sull’evoluzione demografica e sociale del nostro territorio, capire chi siamo oggi, da dove veniamo e come possiamo immaginare il futuro della nostra comunità. Introduce il sindaco Giovanni Gentili, relazione a cura di Mauro Schiano, statistico e demografo. Seguirà dialogo con il pubblico.

Martedì 24 giugno, alle ore 15, nella sala Petruccioli, appuntamento con “Pitigliano Turismo 2025”, per condividere i risultati raggiunti, analizzare criticità e costruire insieme le prospettive future per il turismo e lo sviluppo locale.

“Sono due iniziative connesse l’una con l’altra: –spiega il sindaco Giovanni Gentili –partiremo dai dati, dalla fotografia demografica del nostro territorio perché, per promuovere politiche pubbliche efficaci dobbiamo essere consapevoli di quali siano le caratteristiche demografiche del territorio e l’evoluzione nel tempo. La precondizione per accogliere al meglio i turisti è avere a cuore la felicità e il benessere dei residenti. Su questo concetto abbiamo impostato tutta la riflessione avviata nei mesi scorsi sul turismo. Nel secondo appuntamento facciamo il punto sul percorso avviato con il progetto Pitigliano Turismo 2025: illustreremo ai cittadini dove siamo arrivati, le criticità emerse e la possibile direzione da prendere”.

“Parlare di turismo oggi significa prima di tutto parlare di comunità. – commenta Claudia Elmi, assessore al Turismo di Pitigliano – Una comunità consapevole, che conosce sé stessa e valorizza la propria identità, è in grado di accogliere in modo autentico, rispettoso e sostenibile. Non possiamo pensare a un turismo scollegato dalla vita delle persone che abitano a Pitigliano: è il nostro modo di essere, la nostra storia e il nostro ‘paesaggio umano’ che rendono l’esperienza turistica davvero significativa. Con il progetto ‘Pitigliano Turismo 2025’ stiamo costruendo una visione condivisa in cui l’ospitalità diventa un atto di cura e verità, prima di tutto verso noi stessi”.