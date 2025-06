ARCIDOSSO – L’Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata Igp ha rinnovato i propri organi direttivi, confermando alla presidenza Roberto Ulivieri.

Una conferma all’insegna della continuità, ma anche dell’apertura e del rinnovamento, grazie all’ingresso di nuove figure e rappresentanze isituzionali. Le vicepresidenze sono state affidate a Noemi Mazzi e a Fabiana Ciancimino, quest’ultima in rappresentanza dell’Unione dei Comuni Amiata Senese e Val d’Orcia, la cui presenza nel consiglio segna una novità di grande rilievo. Per la prima volta, infatt, l’associazione vede al suo interno una figura in rappresentanza dell’area senese dell’Amiata, un segnale concreto di unità e collaborazione tra i due versanti del monte.

Completano il nuovo consiglio: Lorenzo Fazzi, presidente dell’Associazione nazionale Città del Castagno; Fiorenzo Caselli; Marco Fedeli; Elena Galgani; Sandra Bartolai; Matteo Franceschini; Maurizio Ranucci, delegato per il Comune di Arcidosso; Marcella Fazzoli, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana.

Il nuovo assetto riflette una crescente attenzione alla partecipazione giovanile e al coinvolgimento delle istituzioni locali, nella convinzione che la valorizzazione della castagna Igp del Monte Amiata sia una sfida comune, che riguarda l’intero territorio.

“La presenza delle due Unioni dei Comuni, dei giovani e delle competenze storiche rappresenta una grande opportunità per rafforzare la nostra identità e promuovere al meglio uno dei prododotti simbolo dell’Amiata” ha dichiarato il presidente Ulivieri.

L’associazione continuerà a lavorare per sostenere la filiera della castanicoltura, promuovere la qualità certificata della castagna Igp e consolidare il legame tra il prodotto e il suo territorio d’origine.