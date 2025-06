SCARLINO – Anche quest’anno la magia di Vela Insieme si è rinnovata: «I nostri due equipaggi, ognuno dei quali composto da quattro ragazzi (di cui due con ritardo cognitivo di vario grado e due così definiti normo dotati), uno skipper, il suo aiuto e un educatore, hanno lasciato il porto di Scarlino alla volta dell’Isola d’Elba per iniziare la 5 giorni di mare nei dintorni dell’isola. Cinque giorni intensi per i quali è stato preventivamente studiato un dettagliato piano di iniziative a bordo, intervallato dai normali compiti di gestione quotidiana delle imbarcazioni e di foraggio dell’equipaggio stesso».

Benefit per tutti della vela terapia: in mare c’è spazio per tutti

Uno e forte è il mantra che sottende da sempre al progetto di Vela Insieme che, prima a studiare e porre in atto questo progetto, ha fatto da capostipite ad altri simili tentativi: la crescita e l’incremento delle autonomie personali. Non solo dei ragazzi con disabilità (la cui crescita personale è comprovata da 25 anni di attività di Vela Insieme, e da studi in collaborazione con l’Università di Pisa), ma anche dei così detti ragazzi “normo dotati” che, grazie allo scambio costante con quella che ritenevano “diversità” prima di salire a bordo, imparano a riconoscere non più “il diverso” ma l’opportunità di crescita e di scambio con modi, emotività, espressioni, mobilità, linguaggi differenti ma fondanti.

I ragazzi senza disabilità cognitive o motorie, è ormai comprovato che cambino in maniera evidente il proprio atteggiamento nei confronti del “diverso”, spesso partendo con grandi riserve rispetto al vivere insieme a persone con disabilità di vario grado e natura, e rientrando “a terra” con prospettive totalmente diverse grazie al percorso.

Calendario date delle crociere in mare nell’arcipelago toscano

15-20 giugno

29 giugno-4 luglio

13-18 luglio

27 luglio-1 agosto

In tutte le altre settimane Vela Insieme mantiene l’organizzazione di uscite di vela terapia con altri ragazzi provenienti da tutto il territorio nazionale. Le crociere si concluderanno il 6 settembre a Marina di Scarlino, Grosseto.

Info: el: +39 0564 41 66 66 [email protected] www.velainsieme.it