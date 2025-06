GIANNUTRI – Verrà inaugurato il 25 giugno il centro servizi dell’Isola di Giannutri realizzato dal Parco nazionale arcipelago toscano. La struttura è stata finalizzata a supportare in modo integrato le attività dell’ente Parco, delle Forze dell’ordine e degli altri enti operativi presenti sul territorio.

Si tratta di un complesso edilizio costituito da tre aree funzionali integrate, che si sviluppano attorno a uno spazio esterno comune destinato alla prima accoglienza dei visitatori.

Ciascuna unità sarà destinata a specifiche funzioni:

spazi operativi e di supporto all’attività del Parco Nazionale, per la gestione delle funzioni svolte sull’Isola e il supporto alle attività naturalistiche e turistiche;

spazi riservati ai Carabinieri Forestali del Reparto Carabinieri PNAT operanti sull’isola e afferenti al Comando Stazione dell’Isola del Giglio;

alloggi e locali a servizio del personale delle altre Forze dell’Ordine, Guide Parco, ricercatori e altri operatori connessi alle attività del Parco.

Nei prossimi mesi, con un successivo lotto funzionale, l’Ente Parco procederà alla realizzazione di un ulteriore quarto edificio destinato al Comune di Isola del Giglio come supporto logistico al personale presente stabilmente o temporaneamente sull’isola.

Il progetto si distingue per un’impostazione innovativa che prevede un organismo edilizio unitario, costituito da spazi indipendenti, ma simbiotici, pensati per rispondere alle esigenze operative delle diverse istituzioni presenti sull’Isola, garantendo nel contempo efficienza funzionale, armonia architettonica e compatibilità ambientale. Il complesso edilizio è stato concepito con l’obiettivo del minimo impatto ambientale, impiegando materiali sostenibili come strutture in legno e componenti naturali, in linea con i principi della bioarchitettura e della sostenibilità ambientale.

Le strutture fanno parte di uno strategico programma di recupero e riqualificazione dell’area adiacente all’eliporto, lungo la strada est-ovest che attraversa l’isola e collega Cala Spalmatoio con Cala Maestra, originariamente occupata da fabbricati abbandonati e pericolanti che sono stati demoliti con successiva bonifica dell’intera area.