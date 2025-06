MONTE ARGENTARIO – Torna la Giornata per la prevenzione del melanoma e il controllo dei nei in ricordo di Claudio Mazzetti.

La giornata quest’anno si svolgerà sabato 21 giugno e si articolerà in due momenti, la mattina dalle 9,30 alle 12 le visite si terranno nei locali della scuola elementare di via Sant’Andrea a Porto Santo Stefano, nel pomeriggio dalle 15 alle 17 alla scuola elementare “Radice”.

“Il Comune di Monte Argentario e l’Azienda Usl Toscana Sud Est ancora una volta insieme dunque per la prevenzione dei tumori cutanei rivolta in particolare all’individuazione del melanoma – dicono dal Comune -. L’iniziativa, nata nel 2012 per ricordare Claudio Mazzetti, consigliere comunale e capitano del rione Pilarella, prematuramente deceduto a causa di una patologia di questo genere, vuole dare un contributo molto importante sul fronte della prevenzione”.

Ad effettuare lo screening completamente gratuito saranno i medici della Unità operativa di dermatologia dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (in ruolo ed in pensione che partecipano a titolo volontario), ovvero Camilla Peccianti – Chiara Pisani – Susanna Fabbroni – Marco Morandini – Giulia Mariotti – Giovanni Evangelisti – Gino Balestri – Anna Rita Gentili – Francesca Mannone.

Gli interessati devono obbligatoriamente prenotarsi telefonando 0564/811971 o 0564/811983 dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì fino a completamento dei posti disponibili.