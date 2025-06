GROSSETO – Un banco di prova che mette a repentaglio non solo gli studenti ma le famiglie intere, io per esempio solo ricordando quel periodo non vorrei tornarci neanche se mi pagassero in lingotti d’oro . settimane di studio intenso libri, libri, libri in ogni angolo di casa, nottate in bianco per la paura per la stanchezza a non finire e spesso quando arriviamo ai giorni degli esami la tensione è così forte che ci fa perdere lucidità compromettendo tutta la ns fatica immagazzinando nozioni, formule dimenticando ogni singolo concetto studiato e memorizzato.

COSA POSSIAMO FARE ALLORA?

Non ci crederete ma la natura può essere di grande aiuto nel supportare sia il periodo pre-esame che quello sull immediato cercando di contenere l’ansia e mantenere la lucidità tale da non perdere tutto il materiale memorizzato.

Nella fase pre-esame, proprio di questi giorni è utile un aiuto a base di BACOPA una pianta meravigliosa che esprime tutti i suoi benefici nell’arco di 3 o 4 settimane; riesce a farci immagazzinare nei ns cassettini memonici tante tante cose, senza farci sentire la stanchezza e cosa più importante ci lascia sempre la mente libera e limpida sempre sul pezzo. Gli ultimi studi su di lei viene consigliata anche in tutte quelle malattie degenerative sul cognitivo come demenza o Parkinson, questo proprio per darvi l idea delle proprietà che ha. In questo articolo la consiglio agli studenti ma tutti coloro che hanno la mente impegnata a lavoro, possono a cicli farsi sostenere dalla BACOPA PERCHE’ PROTEGGE I NEURONI DALLO STRESS OSSIDATIVO E DALL INFIAMMAZIONE , contestualmente favorisce il rilassamento mentale.

Se la mente nonostante l’aiuto della BACOPA tende a portarvi fra le nuvole allora qua ci fara da stampella, anzi da zavorra il Fiore di Bach CLEMATIS che come personalità tende proprio a rifugiarsi fra le nuvole.

Per le vitamine possiamo usare quelle del gruppo B contro la stanchezza ma anche un multivitaminico energizzante con aminoacidi o taurina per avere sostegno o sempre ricorrendo ai fiori HORNBEAM da sorseggiare per non perdere l’energia durante lo studio.

Se qualche giorno prima degli esami la tensione inizia a farsi sentire allora possiamo provare a mettere qualche goccia di rescue in una bottiglia d acqua da sorseggiare durante il giorno e vedrete che l’agitazione se ne andrà.

Qualche altro buon consiglio e cercare di rispettare:

un tenore di vita sano con almeno 7 o 8 ore di riposo a notte,

consumare pasti ricchi di frutta e verdure, cereali integrali

bere spesso anche durante lo studio perché il cervello ha bisogno di essere idratato con frequenza,

cercare di spegnere il cellulare e i social

creare un ambiente rilassante e areato

concedersi tecniche di rilassamento o sport per ridurre lo stress e l’ansia

cercare di tenere la scrivania o il tavolo dello studio ordinata cercando di avere a portata di mano il materiale necessario

impostare obiettivi giornalieri e settimanali da rispettare.

Utilizzare un diffusore di aromaterapia per stimolare la memoria con gli oli essenziali tipo limone, rosmarino o basilico

Sperando di essere d’aiuto con la natura in questa fase importante della vs vita vi abbraccio tutti e spero di poter brindare con voi al piu presto!!!

Forza maturandi…

Per chi volesse chiarimenti o informazioni può scriverci [email protected]