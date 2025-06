GROSSETO – Si intitola “L’amore necessario, prendersi cura dell’altro” il nuovo incontro alla Fondazione Polo universitario grossetano: venerdì 20 giugno alle 15,30 nell’aula magna saranno le riflessioni filosofiche di Marcello Veneziani a guidare gli studenti del corso di Laurea in Infermieristica e dei corsi di Operatore Socio Sanitario verso un nuovo approccio al concetto di cura.

L’iniziativa è nata per offrire ai futuri Infermieri ed Oss l’opportunità di confrontarsi con il pensiero filosofico relativo alla dedizione verso gli altri, ed ha preso spunto dal libro del filosofo Veneziani dal titolo “L’amore necessario”, che spiega: “Quando avverti che tutto sta crollando non resta che ripartire da ciò che salva, che genera, che unisce, che origina. Dall’amore necessario. Amare è prediligere, avere cura, volere il bene, per sempre. Amare persone, mondi, natura, principi e visioni. Amore dell’essere, rispetto a chi insegue la tentazione del non essere”.

Il seminario sarà introdotto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti e dal cancelliere vescovile don Jarek Migus, mentre la conduzione sarà affidata al dottor Aldo Grieco.

Marcello Veneziani è filosofo, giornalista, scrittore e saggista, E’ uno dei più stimati intellettuali italiani ed i suoi articoli sono pubblicati sulle più importanti testate nazionali; i temi di cui tratta sono i più vari, dedicando molta attenzione alla società contemporanea.

La partecipazione è libera e gratuita.