GROSSETO – Non si sono limitati a spegnere le fiamme, ma sono riusciti anche a salvare il cane che si era rifugiato in terrazza, impaurito e minacciato dalle fiamme di un incendio che stava bruciando la casa dei suoi padroni.

Intervento questa mattina in un appartamento in via Marsiliana, a Grosseto. Le fiamme sono partite dalla cucina di una casa al primo piano rialzato.

I Vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno domato le fiamme che nel frattempo avevano bruciato i pensili della cucina e causato l’annerimento da fumo di tutto l’appartamento.

Durante le operazioni di spegnimento, è stato salvato anche il cane di famiglia, rifugiatosi in terrazza per sfuggire al calore e al fumo. I Vigili del Fuoco, utilizzando una scala, sono riusciti a raggiungere l’animale e a riconsegnarlo in buone condizioni ai proprietari.

L’intervento ha impedito anche propagarsi delle fiamme alle altre stanze.