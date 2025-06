FOLLONICA – Nuova collaborazione per l’Asd Balance, attiva da anni nella promozione dello skateboarding e delle discipline urbane a Follonica, è lieta di annunciare una nuova collaborazione con The Spot Skatepark di Ostia, riconosciuto come uno dei più grandi skatepark in cemento d’Italia, con una bowl imponente e strutture di livello internazionale.

The Spot è stato di recente sede della tappa del World Skateboarding Tour – World Cup 2025, tenutasi dal 1 all’8 giugno, che ha visto la partecipazione di oltre 180 skaters da 40 nazioni, confermando il livello mondiale dell’impianto e l’eccellenza dell’organizzazione.

Grazie a questo dialogo diretto e costruttivo, Asd Balance rafforza ulteriormente il proprio percorso di crescita, con l’obiettivo di sviluppare nuove iniziative e appuntamenti sul territorio, grazie anche all’esperienza e al know-how maturato da The Spot, ma anche offrire occasioni di confronto e crescita per i propri atleti.

“Attraverso questa collaborazione, vogliamo offrire ai nostri giovani atleti la possibilità di confrontarsi con impianti di eccellenza e di partecipare a eventi di alto livello – dichiara Maciej Vella, presidente del Balance – The Spot è un punto di riferimento storico per lo skateboarding italiano: lavorare insieme significa portare nuove competenze e ispirazioni.”

L’obbiettivo è quello di costruire una rete, rafforzando il profilo sportivo e competitivo degli atleti locali nella promozione dello skateboarding e degli sport urbani sul territorio maremmano, in un contesto in cui lo skateboarding, oggi disciplina olimpica, rappresenta una delle realtà sportive in maggiore crescita sia a livello nazionale che internazionale.