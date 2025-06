GROSSETO – “Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità” è il titolo scelto per le assemblee elettive di Cna che stanno interessando le associazioni della confederazione da nord a sud del Paese. E anche Grosseto si appresta ad eleggere gli organismi dirigenti nel corso dell’assemblea, in programma giovedì 19 giugno, nella sede di via Birmania 96 a Grosseto.

Un incontro che servirà a scegliere il presidente e il gruppo dirigente e che sarà seguito, dalle 16.30 da un’assemblea pubblica, dedicata ad alcune delle 100 semplificazioni burocratiche che Cna sta proponendo, per agevolare la gestione quotidiana dell’attività e ridurre i costi che si trovano ad affrontare le piccole e medie imprese, che sono il sistema portante dell’economia italiana. Proposte che derivano da un approfondito studio condotto dall’associazione attraverso l’Osservatorio nazionale sulla burocrazia e che saranno illustrate e commentate, insieme ad ospiti illustri, da Marco Capozi, responsabile del Dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi di Cna. Ad introdurre l’incontro sarà il presidente di Cna Grosseto, che sarà eletto durante la parte privata dell’assemblea, in programma sempre il 19 giugno.

Prenderanno parte alla tavola rotonda dedicata al tema Dario Costantini, presidente di Cna Nazionale, Luca Tonini, presidente di Cna Toscana, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco del Comune di Grosseto, e Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.