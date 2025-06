GROSSETO – Sono iniziati i lavori sul lotto funzionale 1 dell’appalto integrato per la Ciclovia Tirrenica, tratto “Costa della Maremma”. Ben 44 chilometri nei comuni di Follonica, Scarlino, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello e Capalbio.

“Si tratta di un’opera di altissimo valore e di importanza strategica per lo sviluppo della mobilità sostenibile locale e interregionale – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto -. L’opera è realizzata dall’Amministrazione provinciale, in qualità di Ente attuatore di secondo livello, con le risorse del Pnrr assegnate alla Regione Toscana. I lavori sono iniziati e si dovranno concludere entro giugno 2026 come indicato dal Pnrr. Un ringraziamento enorme va alla Regione Toscana e ai nostri uffici che hanno lavorato insieme a quelli regionali per la predisposizione di una gara così complessa. Questa infrastruttura leggera rappresenta un’opportunità per il turismo, perché oltre a valorizzare il territorio, consente di visitarlo e viverlo in modo sostenibile, lento e pienamente immersivo”.

L’inizio dei lavori ha riguardato i tratti compresi nei Comuni di Scarlino, Grosseto e Magliano in Toscana, e in particolare per il comune di Scarlino dalla località Portiglioni a Pian d’Alma, nel comune di Grosseto da Spergolaia ad Alberese e nel comune di Magliano in Toscana dalla Stazione di Alberese al Collecchio.