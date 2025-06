BACCINELLO – Si chiude il primo dei tanti tornei estivi targato Uisp, ovvero il torneo di calcio a 6 a Baccinello organizzato in collaborazione con l’Asd Baccinello che ha ospitato le gare nel suo impianto. I Ropti Lopti del tabellone dell’Ominide e i Pelagrilli Fc, in quello di Baccinello, sono le due squadre a sollevare i trofei, al termine di due gare combattute e di ottimo livello.

Nel Torneo dell’Ominide tris vincente per i Ropti Lopti, che completano il clean sheet sull’Optima Calcio: il team di De Carolis si affida alla doppietta di Luca Parricchi che indirizza in modo definitivo il match, con l’acuto di De Bianchi a completare il tabellino marcatori.

Nel Torneo di Baccinello, invece, il Pelagrilli Fc la spunta di misura 3-2 contro il Baccinellona, a cui non basta la qualità di Ferrari: De Maria si conferma marcatore implacabile, con la doppietta che gli fa raggiungere la doppia cifra di realizzazioni.

Un ringraziamento particolare all’Asd Baccinello per la riproposizione di un torneo storico e che è stato molto partecipato sia sul campo che sugli spalti.

TORNEO BACCINELLO CALCIO A 6 (FINALI)

FINALE TORNEO DELL’OMINIDE

OPTIMA CALCIO-ROPTI LOPTI 0-3

OPTIMA CALCIO: Cacciabaudo, A. Tropi, N. Tropi, Pizzocolo, Rosadoni, Xhafa, Sbrana, Nerucci.

ROPTI LOPTI: Valentini, Parentini, Melfi, Tistarelli, L. Parricchi, Gallo, De Carolis, De Bianchi.

ARBITRO: Elido Tiberi.

MARCATORI: L. Parricchi (2), De Bianchi.

NOTE: ammoniti A. Tropi, De Bianchi.

FINALE TORNEO BACCINELLO

BACCINELLONA-PELAGRILLI FC 2-3

BACCINELLONA: A. Tosini, T. Ferrari, N. Ferrari, Rocchi, Chimenti, Arcu, F. Parricchi.

PELAGRILLI FC: G. Tosini, S. Baccetti, A. Baccetti, Pierini, Casini, Moscarini, Zynda, Vergari, De Maria.

ARBITRO: Elido Tiberi.

MARCATORI F. Parricchi, N. Ferrari, Casini, De Maria (2).