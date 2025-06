GROSSETO – Tornano le iniziative promosse e cofinanziate dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno per il territorio grossetano nell’ambito di Vetrina Toscana, progetto regionale di Toscana Promozione Turistica e Unioncamere Toscana. Attori nell’esecuzione dei progetti sul territorio sono le Camere di Commercio, che insieme a Toscana Promozione Turistica finanziano le iniziative, e le associazioni di categoria territoriali che contribuiscono alla co-progettazione ed alla realizzazione delle iniziative stesse. La mission è rafforzare il posizionamento e la competitività di micro e piccole imprese commerciali e della ristorazione, oltre a valorizzare l’identità delle destinazioni turistiche e delle produzioni agroalimentari.

“Ogni anno le iniziative di Vetrina Toscana con grande successo promuovono ristoranti, botteghe alimentari, produttori all’origine delle filiere e valorizzano il territorio integrando offerta ambientale, enogastronomica e culturale – dichiara il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda – Ringrazio davvero le associazioni di categoria, Toscana Promozione Turistica e tutti i partner per l’impegno col quale realizzano sempre nuove attività, capaci di attrarre centinaia di persone nei nostri territori”.

I progetti che riguardano il territorio grossetano, per un valore complessivo stanziato da Camera di commercio e Regione Toscana di 32mila euro, sono: Welcome Point Vetrina Toscana: Maremma Experience 365, realizzato da Cat Ascom Maremma di Confcommercio Grosseto, Girogustando in Maremma e Appunti di Viaggio, realizzato da Cat Confesercenti Grosseto.

Welcome Point Vetrina Toscana: Maremma Experience 365

Il Welcome Point è la “bottega” degli aderenti di Vetrina Toscana sul territorio, inaugurata lo scorso anno in Corso Carducci nel centro storico di Grosseto, è un luogo fisico e digitale dove i visitatori possono immergersi nella cultura e nelle tradizioni enogastronomiche. In programma il 22, 24, 26 e 28 giugno le prime degustazioni dedicate alle eccellenze del territorio con produttori locali. Nel corso dei prossimi mesi sarà inoltre possibile apprezzare l’implementazione di nuove esperienze di realtà virtuale che permetteranno ai visitatori di ‘vivere’ in anteprima il territorio, ad esempio simulazioni di trekking, visite virtuali ai vigneti, ricostruzioni storiche. Il Contact Point darà visibilità ad itinerari che valorizzano le pratiche agricole sostenibili, il turismo responsabile e la mobilità dolce, realizzando anche materiali informativi accessibili a persone con disabilità, per rendere l’esperienza di scoperta della Maremma fruibile a tutti.

Girogustando in Maremma e Appunti di Viaggio

Quest’anno Confesercenti raddoppia: al format collaudato di Girogustando affianca la novità di Appunti di viaggio, altro format di Vetrina Toscana che sbarca a Grosseto, con tre appuntamenti che abbinano passeggiata e degustazione di prodotti a chilometro zero, nelle più belle località della Maremma. Primo appuntamento il 28 giugno con visita guidata e degustazione al Parco della Maremma, per proseguire poi il 6 settembre a Portiglioni nel Comune di Scarlino e alla Necropoli del Puntone nel Comune di Manciano il 21 settembre. I percorsi saranno illustrati dalle guide ambientali delle due cooperative Zoe e Le Orme e sono pensati per essere alla portata di tutti. Invece, per lo storico appuntamento con Girogustando, che prevede un ristorante ospite e uno chef da fuori provincia, saranno 8 le cene a quattro mani in varie località della provincia, da settembre a novembre. Negli anni il progetto si è ampliato prevedendo cuochi anche da fuori Toscana: quest’anno, ad esempio, dal Lazio ed il fine è sempre quello di valorizzare prodotti locali di qualità. Come ogni anno all’ottima gastronomia locale si affiancheranno i vini del Consorzio doc della Maremma Toscana, serviti da sommelier specializzati.