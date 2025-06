GROSSETO – Chiamata in azzurro per Alice Paioletti della società Nuoto Grosseto, convocata insieme ad altri 26 atleti per la Mediterranean Cup – Coppa Comen di Belgrado.

La Comen – Mediterranean Swimming Cup è una manifestazione internazionale riservata alla categoria Ragazzi e rappresenta un’importante occasione di confronto con i migliori coetanei del bacino del Mediterraneo; è una rassegna giovanile internazionale che coinvolge nuotatori e nuotatrici provenienti da nazioni mediterranee che include tutte le gare olimpiche individuali e di staffetta.

Ogni nazione può schierare due atleti per gara, con l’obbiettivo di valorizzare i migliori prospetti in età evolutiva.

Il responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli ha convocato 14 ragazze e 13 ragazzi, quasi tutti alla prima esperienza con la maglia azzurra.

Una selezione ambiziosa, pronta a confrontarsi con una concorrenza sempre più agguerrita.

Paioletti nell’ultimo evento, il Meeting di Empoli, ha ottenuto grandi risultati.

Nella categoria Unica ha vinto tre medaglie: prima nei 200 misti, seconda nei 100 stile libero e terza nei 50 stile libero.