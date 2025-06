GROSSETO – Martedì 17 giugno 2025 sarà una giornata caratterizzata da un avvio soleggiato ma con un peggioramento nel pomeriggio, quando si attendono rovesci e temporali sparsi in particolare nelle zone interne e meridionali della provincia. Le temperature saranno in lieve calo e i venti si faranno sentire soprattutto lungo la costa.

Mattinata stabile

La mattina si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio, dal nord della provincia fino all’Amiata e al sud costiero. Le temperature minime saranno comprese tra i 20 e i 22 gradi, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Rovesci e temporali nel pomeriggio

Nel corso del pomeriggio aumenterà la nuvolosità, soprattutto nell’entroterra e nelle zone appenniniche. Sono attesi temporali localizzati che potranno portare rovesci intensi ma di breve durata, con accumuli anche di 20-30 mm in un’ora nelle aree più colpite.

Temperature in lieve calo

Le temperature massime saranno leggermente inferiori rispetto a oggi. Nel dettaglio:

Nord provincia (Follonica, Massa Marittima): minime intorno ai 20 °C, massime tra 29 e 30 °C

Grosseto capoluogo: minima di 22 °C, massima sui 30 °C

Zona Amiata: minime attorno ai 20-21 °C, massime sui 27-28 °C

Sud provincia (Orbetello, Monte Argentario): temperature simili alla costa nord, con massime attorno ai 29 °C

Venti e mare

Venti moderati da nord-est per tutta la giornata, con possibili raffiche fino a 40-50 km/h, più marcate lungo la costa e nelle zone collinari. Il mare sarà mosso, tendente a calare in serata.

Situazione di allerta

Secondo il Centro Funzionale Regionale della Toscana è previsto un rischio moderato per temporali sparsi e venti forti, in particolare nelle zone meridionali della provincia. Si consiglia prudenza durante le ore centrali del giorno.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo