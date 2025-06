CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’estate del pattinaggio artistico dell’Hc Castiglione continua a regalare soddisfazioni e medaglie. L’ultima quella di Gioia Tarquini, che si è classificata terza ai campionati italiani Uisp divisione nazionale C nella specialità dell’esercizio libero.

Al pala Pederzini di Calderara di Reno, l’atleta castiglionese ha portato a casa una bella medaglia bronzo, distinguendosi in una gara di alto livello tra atlete provenienti da tutta Italia.

Un’ottima annata per la pattinatrice dell’Hc Castiglione che già dalle fasi provinciali e poi in quelle regionali, ha dimostrato perseveranza e talento classificandosi sempre sul gradino più alto del podio sia nelle gare Fisr che Uisp.

Il presidente Marcello Pericoli e la dirigenza tutta, le allenatrici Sara Gemignani, Alessia Santucci e Desirèe Puliti, sono davvero orgogliosi del risultato raggiunto da gioia, e le augurano un super in bocca al lupo per il finale di stagione con il campionato Italiano di federazione, che si svolgerà il prossimo luglio a Piancavallo.