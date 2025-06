GROSSETO – Prosegue la ricca offerta formativa per gli adulti all’interno della Rete Grobac: sono in partenza nel mese di luglio, infatti, alcuni nuovi corsi del progetto “Fòrmati in biblioteca”.

Finanziato dalla Regione Toscana, per oltre 210 mila 500 euro, con risorse a valere sul Pr Fse+ 2021-2027, azione 2.f.10 il ,progetto prevede tre i corsi gratuiti in partenza nel mese di luglio, che spaziano dall’apprendimento delle lingue italiana e inglese all’acquisizione di competenze multimediali.

“I primi corsi hanno incontrato l’interesse dei cittadini e questo dimostra come le biblioteche possano essere il luogo ideale di riferimento della formazione degli adulti – commenta Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di sistema della Rete Grobac -. Il fatto che poi, anche in questo caso, i vari punti di Rete siano luoghi di facilitazione per l’accesso alla formazione a distanza, rinnova la nostra convinzione che la Rete Grobac, di fatto sia un’unica, grande biblioteca diffusa sul territorio, soggetto di promozione culturale e socializzazione”.

“Percorsi di questo tipo, gratuiti e finalizzati a migliorare le competenze degli adulti – aggiunge Anna Bonelli, direttrice della Biblioteca Chelliana, centro di Rete Grobac – possono davvero migliorare, per tante persone, la vita quotidiana, offrendo anche nuove opportunità di inserimento nella comunità. Per questo, siamo molto felici del prezioso finanziamento di oltre 200mila euro ricevuto dalla Regione Toscana”.

Nel dettaglio è in partenza il 1° luglio, alle ore 9, il corso di inglese livello intermedio B1 di 34 ore. Il corso servirà ad approfondire alcune strutture grammaticali, acquisire e migliorare il proprio vocabolario, approfondire la cultura britannica, esercitarsi sulla scrittura formale di lettere e curriculum vitae e imparare frasi utili per conversazioni quotidiane e comprensione di testi. Per iscriversi basta inviare un’email a [email protected] entro il 26 giugno.

Sempre entro la stessa data ci si può iscrivere, con le medesime modalità, al corso di italiano per stranieri, livello A1. Prenderà il via il 1° luglio, alle ore 9, anche il percorso formativo finalizzato a imparare la lingua italiana, utile all’uso quotidiano. Oltre all’acquisizione di regole grammaticali, i partecipanti impareranno a portare avanti conversazioni per presentarsi, salutare, comprendere e farsi comprendere in alcune situazioni di vita quotidiana.

Avrà una durata di sei ore, il corso in programma per venerdì 4 luglio, dalle ore 17 alle 19, e sabato 5 luglio, dalle 9 alle 13, dal titolo “Navigare nell’informazione digitale: dalla ricerca online alla produzione di contenuti”, progettato per sviluppare competenze fondamentali legate alla gestione, valutazione e produzione di informazioni digitali, con particolare attenzione alla credibilità delle fonti e alla sicurezza durante le ricerche online. Per partecipare è necessario iscriversi, inviando un’email all’indirizzo [email protected], entro il 30 giugno.

Tutti i corsi sono disponibili sulla piattaforma Trio della Regione Toscana e i partecipanti, quindi, potranno accedere autonomamente, secondo i propri tempi e orari, o con il supporto di facilitatori negli spazi messi a disposizione dei soggetti della Rete aderenti alle varie iniziative: per conoscere le disponibilità a seguire il corso nei luoghi della Rete o a ricorrere all’aiuto dei facilitatori si consiglia di contattare la biblioteca del Comune di residenza o domicilio di riferimento. Per informazioni www.bibliotechedimaremma.it