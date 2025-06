GIUNCARICO – Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio di oggi lungo i bordi della superstrada Grosseto–Livorno, nel tratto compreso tra Giuncarico e Braccagni, minacciando un capannone agricolo e coinvolgendo anche alcune rotoballe.

Fondamentale l’intervento dei volontari dell’associazione VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi), impegnati attivamente nelle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme. I volontari, insieme al personale della protezione civile regionale, hanno affiancato i Vigili del Fuoco nelle manovre di bonifica e nel controllo del perimetro, impedendo che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Sul posto sono intervenute anche tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto: due dalla sede centrale e una dal distaccamento di Follonica. L’intervento coordinato ha permesso di circoscrivere l’incendio prima che raggiungesse la struttura agricola.

Attualmente è ancora in azione l’elicottero Drago 70 del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Cecina, impegnato in lanci d’acqua dall’alto per completare lo spegnimento e mettere in sicurezza l’area.