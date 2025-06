GROSSETO – Dopo oltre 1500 Km passati a rombare sul difficile terreno albanese, Ludovico Tiziano Brezzi del Team Maremmadakar è sul podio del Rally Albania, conclusosi il 14 giugno.

Il pilota grossetano chiude una corsa che lo vede secondo nella classifica assoluta e primo nella classe M2, dietro solo a Thomas Marini, sammarinese, pilota ufficiale Husqvarna.

Per il rally di Albania il team Maremmadakar era partito con Ludovico Tiziano Brezzi, Francesco Olivo, Nicolò Mari, Alberto Carlini. L’ultima giornata di gara, con 90 chilometri di percorso di cui gli ultimi 42 di speciale, ha chiuso una classifica combattuta fino all’ultimo Km.

Per un soffio l’altro maremmano, Francesco Olivo, ha mancato la top ten. La tappa di venerdì purtroppo lo ha visto retrocedere di tre posizioni, recuperare sarebbe stata un’impresa titanica. Chiude comunque 14esimo, dopo una prestazione degna di nota.

Completano la corsa di Maremmadakar Nicolò Mari ed Alberto Carlini, vicini, più o meno a metà classifica (ultime due foto di Rally Albania).

La corsa è stata densa di emozioni, con uno “Spirit of Tuscany” sempre presente, come motto dell’associazione ma anche come sorta di mantra che segue i maremmani in giro per il mondo. Il team Maremmadakar, sempre assistito a livello tecnico dalla Solarys di Castiglion Fiorentino, torna a casa ricco di orgoglio da una delle sue più amate competizioni, il Rally Albania, dove si è sempre distinto e dove questo 2025 ha davvero sfiorato la cima della vetta. Un risultato che premia le molte aspettative di un team che non smette di portare l’orgoglio maremmano sempre un Km più lontano.