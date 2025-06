BAGNO DI GAVORRANO – Si chiude una grande esperienza per i giovani del Follonica Gavorrano. I Pulcini 2014 hanno infatti partecipato alle finali internazionali del Pulcino d’Oro, tenute a Trenino (Levico Terme). Bellissima organizzazione con 80 squadre da diversi paesi del mondo e ben 1400 ragazzi. Hanno partecipato 20 top team tra le finaliste regionali, nazionali e di alcuni paesi europei. “Torneo di grande livello – racconta mister Alessandro Bonaguidi – Per noi un grande onore e orgoglio portare qui i nostri colori. I ragazzi si sono ben comportati giocando anche con le Marche e addirittura contro il Benfica, abbiamo visto negli occhi dei ragazzi la voglia di vivere un’esperienza unica, un grande orgoglio per tutti”.

Nella seconda giornata grande impegno con sei partite giocate con squadre come Ostia Mare, Forlì, le vincitrici dei tornei Sicilia e Puglia e la campionessa del Pulcino d’Oro Portogallo. “Orgogliosissimi dell’atteggiamento, della crescita di personalità e carattere – prosegue l’istruttore – Abbiamo portato in sfilata i nostri colori a testa alta. Per i ragazzi anche momenti liberi con passeggiate sul lago, una bella esperienza non solo calcistica”. E anche belle foto per tutti, come quelle con i ragazzi del Barcellona e del Benfica (nelle foto, rispettivamente in alto e in basso).

Primi Calci 2017 allenati da Diego Orlandini impegnati nell’ultimo torneo dell’anno a Poggibonsi. Torneo ben organizzato che ha visto i bimbi divertirsi, dimostrando anche una bella crescita fatta da tutti nel corso dell’anno sia dentro che fuori dal campo.