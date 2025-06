GROSSETO – In un mondo in cui l’economia è sempre più difficile da decifrare Confesercenti vuole offrire ai propri soci un nuovo servizio gratuito. Grazie alla convenzione con la consulente Naomi Balsamo (nella foto con il presidente provinciale di Confesercenti Giovanni Caso).

«Per i soci di Confesercenti sarà possibile prenotare una consulenza gratuita finanziaria oggettiva e priva di conflitto di interesse per garantire la massima trasparenza e l’allineamento esclusivo con gli obiettivi del cliente – afferma l’associazione di categoria -. Durante la consulenza verrà offerto un primo inquadramento delle esigenze finanziarie, che potrà spaziare dalla pianificazione previdenziale e successoria, alla gestione degli investimenti, all’analisi della situazione patrimoniale e alla protezione del reddito e del patrimonio. L’obiettivo è quello di fornire ai soci gli strumenti necessari per prendere decisioni finanziarie informate, ottimizzare le proprie risorse e raggiungere i propri traguardi economici, il tutto con un approccio personalizzato e attento alle specifiche necessità di ciascuno».

«Sono una consulente finanziaria iscritta all’albo Ocf – afferma Naomi Balsamo -. La mia caratteristica distintiva è l’indipendenza da gruppi bancari e assicurativi, questo mi permette di garantire una consulenza orientata esclusivamente agli interessi del cliente. Sono davvero entusiasta di avviare questa collaborazione con Confesercenti. Metterò le mie competenze a disposizione di tutti i soci, perché credo fermamente che una gestione finanziaria consapevole sia la chiave per la tranquillità e il successo, sia in ambito personale che in quello professionale».

Per info e appuntamenti: 348.2589153