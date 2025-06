ORBETELLO – Il Lions Club Orbetello “I Presidi” organizza un pizza party di beneficenza per venerdì 20 giugno alle 20:30.

“L’obiettivo è raccogliere fondi che saranno devoluti alla giovane orbetellana Jessica Milani, al fine consentirle di affrontare un importante intervento chirurgico per risolvere una grave patologia che l’ha colpita – dichiarano dal Lions Club -. La serata si svolgerà al ristorante Vecchia Maremma (via Aurelia 208, Località Quattro Strade), con antipasti, giro pizza e musica dal vivo, al costo di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini”.

“È gradita la prenotazione fino a giovedì 19 giugno ai seguenti contatti: 328.4278678 (email: [email protected]); 327.9591525 (email: [email protected]); 335.6109959 (email: [email protected])”.