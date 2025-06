CAPALBIO – Un nuovo intervento di ripristino delle strade per Capalbio. Si terranno mercoledì 18 giugno le operazioni di fresatura e di rifacimento dello strato di semipenetrazione per il tratto della strada comunale del Giardino che porta fino al piazzale della chiesa Sacro cuore di Gesù, in località Giardino.

“Rinnoviamo una via – commentano il sindaco Gianfranco Chelini e l’assessore ai Lavori pubblici Marzia Stefani – particolarmente ammalorata del nostro territorio. Si tratta di un intervento importante, fortemente voluto dai residenti, che migliorerà la viabilità e aumenterà la sicurezza per tutti coloro che usufruiranno della strada”.

I lavori termineranno, salvo imprevisti, entro mercoledì 18 giugno per un costo totale di circa 15mila euro. Per motivi di sicurezza, inoltre, tramite ordinanza, è stato previsto il divieto di transito e di sosta, dalle ore 7 e fino alla fine dei lavori, sul tratto interessato per la giornata di mercoledì 18 giugno; sarà attivato il senso unico alternato e previsto un limite massimo di velocità pari a 20 km/h.