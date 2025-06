FOLLONICA – Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, domenica 15 giugno, in via Don Sebastiano Leone, nei pressi della rotatoria con via Isole Eolie. Erano le 5:50 quando una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha urtato violentemente una Volvo parcheggiata a bordo strada.

Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone, tra cui una donna. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, con ambulanze e automedica, che ha prestato le prime cure ai feriti e ne ha disposto il trasporto all’ospedale Misericordia di Grosseto.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente, mentre i Carabinieri della Compagnia di Follonica hanno effettuato i rilievi necessari e regolato la viabilità durante le operazioni di soccorso.