GROSSETO – Sarà la Serie C il punto di ripartenza della prima squadra della Pallavolo Grosseto. “Dopo un breve periodo di doverosa riflessione la Pallavolo Grosseto – ha diramato la società – ha deciso di ripartire dal campionato regionale di Serie C senza quindi metter mano al portafoglio e acquistare il titolo per la Serie B2. Una stagione per ricaricare le pile e cercare da subito di tornare sui palcoscenici nazionali, valorizzando giocatrici del vivaio biancorosso e le atlete della città di Grosseto. Nei prossimi giorni inizieranno le conferme e la presentazione della rosa”.

Alla guida della rosa, il tecnico Elisabetta Alberti, che commenta con entusiasmo il suo nuovo incarico di primo allenatore della Serie C: “Sono qui da due anni e ho trovato un porto sicuro per ambiente e fiducia da parte del presidente Riccardo Tinacci e di Rossano Rossi che mi ha accompagnato in quest’ultima stagione. Sono stata sorpresa da questa proposta che ho accolto con entusiasmo, certa di trovare nel presidente una mano tesa nel momento del bisogno. Sarà una stagione alla scoperta di un nuovo palcoscenico e di un nuovo ruolo mettendo a disposizione delle mie nuove atlete un anno tutto al femminile, con pazienza, passione e dedizione”. Rossano Rossi lascia la guida della prima squadra e spiega, d’accordo con il team biancorosso, i suoi motivi: “Dopo diversi confronti con la società e nonostante mi fosse stata confermata la guida della prima squadra, sono giunto alla conclusione che c’era bisogno di effettuare un cambiamento, con l’intento di rivitalizzare tutto l’ambiente e dare spazio a chi in questi anni ha lavorato nelle retrovie. Con Pallavolo Grosseto e con il presidente Riccardo Tinacci, di comune accordo, ci incontreremo nei prossimi giorni per decidere da dove ripartire per dare il mio contributo al sodalizio maremmano. Con questo auguro un grandissimo e sincero in bocca al lupo a “Betta”, a tutti i tecnici e a tutte le nostre atlete”.