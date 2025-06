GROSSETO – Una compagnia composta da ragazze, ragazzi e due bambini in spiaggia, tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia davanti a quello che sembra essere il Forte delle Marze prima dei lavori che lo interessarono agli inizia del 1900.

A giudicare dall’abbigliamento dovremmo essere negli anni 20-30.

Il forte svolse, che fu costruito nel 1758 dai Lorena, svolse varie funzioni, oltre quella di fortificazione ospitava anche il personale delle saline e l’acqua arrivava sino a sotto la struttura.

Negli anni fu più volte rimaneggiato sino a giorni nostri in cui è diventato una struttura ricettiva.

Quando è stata scattata la foto però il Forte aveva ancora la sua antica struttura.

Non si conoscono i nomi di coloro che sono ritratti in questa immagine, e per cui chiediamo il vostro aiuto per la nostra rubrica Maremma com’era.

