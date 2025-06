FOLLONICA – L’amministrazione comunale di Follonica rende noto che la gara relativa al bando pubblicato per la vendita, a mezzo di asta pubblica, del bene comunale posto in via dei Pioppi, località Campi Alti al mare, è andata deserta.

Il verbale di gara deserta è pubblicato sul sito istituzionale del Comune Follonica nella seziona “Amministrazione Trasparente” e “Ufficio patrimonio” e consultabile al seguente link: www.archiviocomunefollonica.it/gli_uffici/patrimonio/default.php