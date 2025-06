GROSSETO – Inizieranno il 5 luglio i saldi di fine stagione per l’estate. E dureranno 60 giorni dal loro inizio, ossia dino ai primi di settembre. La comunicazione arriva dalla Regione Toscana.

Le regole sono un po’ sempre le stesse: prezzo originale e sconto ben visibili (la percentuale di riduzione è obbligatoria, il prezzo scontato no). Merce in saldo separata da quella a prezzo pieno. Diritto a rimborso o sostituzione in caso di difetti. Divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.

Ovviamente, come spesso capita, tutti hanno un occhio di riguardo per i clienti affezionati, a cui qualche sconto è riservato già nei giorni precedenti, magari dietro invio di un messaggio.

I saldi sono sempre un momento importante, specie per i piccoli commercianti. Offrono l’opportunità al negoziante di rifarsi delle spese fatte e di smaltire il magazzino. Mentre per i clienti è l’occasione per acquistare qualche capo spalla a prezzi convenienti o a togliersi qualche sfizio senza pesare troppo sul budget familiare.