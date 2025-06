GROSSETO – Domenica 15 giugno si conferma come la giornata più calda finora dell’estate, con temperature in ulteriore aumento in gran parte d’Italia, spinte da un’area di alta pressione di origine nordafricana che continua a dominare sul Mediterraneo centrale. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, il “bollino rosso” – indicativo del massimo livello di allerta per le ondate di calore – è stato diramato oggi per 11 città italiane, tra cui Bologna, Firenze, Roma, Bolzano e Torino.

A queste si aggiungono altre tre città in allerta arancione: Milano, Verona e Viterbo.

Temperature elevate anche in Maremma

La provincia di Grosseto è tra le aree del Centro Italia maggiormente interessate da questa fase di caldo anomalo. Secondo i dati del consorzio Lamma e del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, nella giornata di oggi le temperature massime hanno superato i 36 °C in diverse località interne della Maremma. A Grosseto città, il termometro ha raggiunto i 37 °C nel primo pomeriggio, con tassi di umidità elevati e scarsa ventilazione, contribuendo a una sensazione di afa diffusa.

Sulle località costiere, come Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Follonica, si sono registrati valori compresi tra i 33 e i 35 °C, con brezze marine deboli e una leggera attenuazione del caldo solo nelle ore serali. Le minime notturne sono risultate superiori alla media stagionale, con punte di 24 °C registrate anche durante le prime ore del mattino.

Attese variazioni meteo nelle prossime ore

Nel corso della serata di oggi, una perturbazione di origine atlantica comincerà a interessare le regioni settentrionali, portando instabilità e possibilità di temporali anche forti su Piemonte, Lombardia e Veneto. Secondo le previsioni, nella giornata di lunedì 16 giugno il fronte instabile potrebbe estendersi anche alle regioni centrali, inclusa la Toscana.

Per la provincia di Grosseto, la giornata di lunedì sarà ancora in prevalenza soleggiata e molto calda nelle ore mattutine, ma a partire dal pomeriggio sono attesi annuvolamenti irregolari, con possibilità di rovesci isolati, in particolare nelle zone collinari e interne. Le temperature massime potrebbero subire una lieve flessione, mantenendosi comunque elevate, tra i 32 e i 34 °C.

Prospettive per la settimana

Secondo le tendenze attuali, da martedì 17 giugno l’aria più temperata associata alla perturbazione porterà a un graduale calo delle temperature anche sulla Maremma, con massime che si attesteranno intorno ai 30-31 °C e condizioni di maggiore ventilazione. Le notti torneranno a essere più fresche, con valori minimi compresi tra 18 e 20 °C.

Nonostante questo lieve calo, il clima resterà tipicamente estivo per buona parte della prossima settimana. Le autorità locali e sanitarie invitano a mantenere comportamenti prudenti, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, idratandosi frequentemente e prestando attenzione ai soggetti più vulnerabili, come anziani e bambini.