GROSSETO – Questa mattina in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione di Grosseto si è tenuta la cerimonia di apposizione della corona ai Caduti presso Porta Vecchia. Sono intervenuti rappresentanti del Comune di Grosseto, della Provincia, della Prefettura, dell’Isgrec e del Comitato provinciale Anpi Norma Parenti. Per il Municipio era presente l’assessore Maria Chiara Vazzano.

“Ottantuno anni fa – ha sottolineato Vazzano nel proprio intervento fatto anche a nome del sindaco Vivarelli Colonna – Grosseto rispondeva ‘presente’ davanti alla storia. E lo faceva con orgoglio, senza tentennamenti. La Liberazione non fu indolore. La Maremma, al pari del resto d’Italia, trascorse periodi difficili e pieni di caos. Fu in quegli eterni attimi che uomini e donne di ogni sfumatura e credo politico e ideale scelsero ancora una volta di battersi per la libertà, per la dignità, per l’Italia. Oggi ci troviamo ad affrontare molte questioni e a fare molte scelte. Abbiamo sensibilità differenti. Abbiamo pareri differenti”.

“È il gusto della democrazia, il sale della sua unicità e bellezza. È quel che ci è stato regalato ottantuno anni fa, quando ci fu chi volle con tutta la propria forza, con tutta la propria tenacia, con tutta la propria passione e con tutta la propria incrollabile volontà liberare Grosseto, liberare questa terra. Ci sono sensibilità differenti dicevo, ma su di una cosa dobbiamo tutti quanti convenire. Tutti, nessuno escluso: no alla guerra. No alla sopraffazione del prossimo. No alla dittatura della forza, delle armi, delle bombe e della violenza. Ecco, credo che questo, oggi così come ogni giorno e anzi più di ogni giorno, debba essere detto”.