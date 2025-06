CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nuova casina dell’acqua a Castiglione della Pescaia, inaugurata venerdì 13 giugno dalla sindaca Elena Nappi con il presidente di Acquedotto del Fiora (AdF) Roberto Renai.

“La nuova casina dell’acqua nel giardino della biblioteca comunale ‘Italo Calvino’ rappresenta un servizio in più a favore della comunità, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale e una nuova tappa del percorso portato avanti con impegno da AdF e dai Comuni soci per rispondere positivamente ai bisogni del territorio – dicono da Adf -. Presenti tanti cittadini, in particolare bambini e ragazzi. Le casine dell’acqua riscuotono sempre più apprezzamento dai cittadini e sono amiche dell’ambiente: nel 2024 è stata superata la soglia dei 3,2 milioni di litri di acqua complessivamente erogati dagli impianti installati da AdF sul territorio servito, con 2,15 milioni di bottiglie in plastica da 1,5 litri risparmiate e 64 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 201 tonnellate di Co2 equivalente non immessa in ambiente. Complessivamente, nel quadriennio 2021-2024, sono stati circa 7 milioni i litri di acqua erogata, con oltre 4 milioni e mezzo di bottiglie in meno e 138 tonnellate di plastica non utilizzata, ovvero 417 tonnellate di Co2 in meno rilasciate in atmosfera”.

“Felicissimi di questa nuova installazione – dichiara la sindaca Elena Nappi – in collaborazione con il nostro gestore delle acque, un momento tanto atteso perché la casina dell’acqua è un punto di riferimento da anni a Castiglione della Pescaia. Infatti, il giardino della nostra biblioteca ospita da oltre 20 anni un distributore di acqua ma da qualche mese era stato mandato in pensione perché obsoleto sia per la tecnologia vetusta che per i ricambi ormai fuori produzione che non ci permettevano di fare ulteriori riparazioni. Oggi finalmente possiamo ridare un servizio molto apprezzato da cittadini e turisti, arricchito da maggiore sicurezza per la qualità dell’acqua erogata, per i continui controlli effettuati grazie ai sistemi informatici all’avanguardia e per una nuova veste esteticamente molto piacevole. Insomma, quando la bellezza si sposa con la sostenibilità ambientale, il risparmio idrico e quello economico, non possiamo che esserne orgogliosi e soddisfatti”.

“La fiducia dei Comuni soci è per noi fondamentale e ringrazio la sindaca Elena Nappi per la preziosa collaborazione, segno di un impegno comune a favore della comunità e del territorio – afferma il presidente di AdF Roberto Renai –. Le Casine dell’Acqua sono un servizio estremamente apprezzato dai cittadini, amiche della salute e dell’ambiente. Una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro. I risultati ottenuti fino ad oggi ci spingono a portare avanti questo progetto, reso possibile grazie alla sinergia con le amministrazioni comunali. Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità”.

Le nuove casine sono in grado di erogare sia acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, sia acqua frizzante refrigerata. L’acqua naturale è sempre gratuita, mentre per l’acqua frizzante è previsto un pagamento di 0,5 cent/litro (a titolo di copertura dei costi sostenuti dalla ditta di manutenzione per la carbonatazione), che può essere effettuato tramite app gratuita dedicata oppure tramite chiavetta ricaricabile (acquistabile presso i punti ritiro adibiti al servizio e in seguito ricaricabile con l’importo desiderato).

Il progetto di installazione delle casine dell’acqua nei Comuni gestiti da AdF si pone come obiettivo quello di promuovere il consumo di acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6 e numero 11 dell’Agenda Onu 2030 e promuovendo stili di vita che siano più consapevoli in merito alla sostenibilità ambientale, sia a casa che nei luoghi pubblici, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle scuole. Anche a questo scopo durante l’inaugurazione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di AdF.

Tutte le casine sono geolocalizzate e possono essere individuate facilmente come punti sulla mappa utilizzando l’App Acquea disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e iOS. La tecnologia interna adottata permette di monitorare costantemente, anche da remoto, tutti i parametri di funzionamento e di erogazione per avere sempre sotto controllo la quantità di risorsa utilizzata e la CO2 risparmiata.