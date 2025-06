GROSSETO – Un convegno e una giornata di screening per conoscere i danni del sole sulla pelle. Avis ha voluto onorare la Giornata del donatore regalando ai propri soci una giornata informativa ma anche un’analisi accurata della pelle e dei nei presenti.

Grazie al camper della Misericordia il dottor Domenico Mazzone ha mappato i nei di quei donatori che si sono presentati per lo screening gratuito

I dermatologi Riccardo Sirna e Camilla Peccianti con il presidente provinciale Avis Carlo Sestini e il presidente Lilt Renzo Giannoni hanno invece messo in guardia dal rischio dei danni del sole, e sul ruolo fondamentale della prevenzione.

«Guardatevi – ha detto il dottor Sirna – sotto la doccia, davanti allo specchio. Guardate se avete una macchiolina nuova e andate a farla controllare. La guarigione dai tumori della pelle, se presi in tempo, è molto più alta di un tempo. Se una volta su 100 ne guariva uno, ora su 100 ne guariscono 80, e altri comunque sopravvivono con controlli e cure».

La dottoressa Peccianti ha ricordato l’importanza di esporsi al sole con criterio, usando le creme solari anche all’ombra, e non dimenticando che il sole non c’è solo al mare, ma in giardino in strada , quando andiamo a passeggiare.