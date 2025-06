CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sarà una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia quella in programma sabato 28 giugno alla Capannina, in località Poggiododro. Per l’occasione, arriva una nuova tappa del fortunato format Back to the Party, ideato e guidato da Ettore Raso, che stavolta omaggia gli anni ’90 con un evento dal titolo emblematico: “Back to the Party 90’s”.

L’appuntamento prevede cena spettacolo e dopocena, con musica dal vivo, esibizioni, animazione e DJ set in una delle location estive più amate della costa maremmana.

Un omaggio agli 883 e alle hit degli anni ’90

Punto forte della serata sarà il concerto live della tribute band ufficiale degli 883, gli 8&8 16, che ripercorreranno i grandi successi di Max Pezzali e soci, facendo rivivere al pubblico le emozioni della musica che ha segnato un’intera generazione.

Il dinner show inizierà alle 21.30, con una cena servita e curata dagli chef della struttura. Ad animare la serata ci saranno:

Dario Di Pinto , direttamente dallo storico Kings di Porto Ercole;

Francesca M. Giorgi , voce lirica in versione ’90;

Valentina Guarieri , performer e showgirl;

Ettore Raso, in console con la regia musicale dell’intero evento.

Il programma della serata

Ore 21.30 – Gran buffet di benvenuto

Ore 22.30 – Cena servita (due primi, secondo con contorno, dessert)

Ore 23.30 – Inizio live show tributo agli 883

Ore 1.00 – Chiusura ingressi promozionali e apertura ufficiale della discoteca con musica anni ’90

Info e prenotazioni

Il biglietto per la cena + spettacolo è di 40 euro (comprensivo di una bottiglia di vino ogni quattro persone). È previsto anche un tavolo speciale “pink” riservato solo a gruppi femminili al costo di 38 euro.

Per chi desidera partecipare solo al dopocena, l’ingresso a partire dalle 23.30 ha un costo di 15 euro, comprensivo di drink. Le donne entrano gratuitamente fino all’una di notte.

INFO E PRENOTAZIONI

📍 Dove: Capannina – Castiglione della Pescaia

📅 Quando: Sabato 28 giugno 2025

📞 Prenotazioni e informazioni: 339 6242020