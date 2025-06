GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

VENERDÌ 13 GIUGNO

CAPALBIO

Fino al 15-6-2025 – Nuovo cinema Tirreno: in sala arrivano le pellicole “Fuori” e “Il sale della terra”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 15-6-2025 – Fine settimana a Castiglione della Pescaia: da “I luoghi del tempo” ai fuochi d’artificio

CIVITELLA PAGANICO

13-6-2025 – Festival Music & Wine: concerto al tramonto con il clarinetto di Giovanni Lanzini

Fino al 15-6-2025 – Tradizioni: a Civitella torna la Festa dell’alta Maremma con il gran palio storico dei carretti

GAVORRANO

13-6-2025 – Al via “Letture sotto le stelle”: dieci appuntamenti itineranti tra racconti, storia e memoria

GROSSETO

13-6-2025 – “I maestri del Rinascimento”: incontro sull’arte di Giovanni Bellini alle Clarisse

Fino al 14-6-2025 – Saggi di fine anno dell’istituto musicale Giannetti: tre giorni di concerti

Fino al 15-6-2025 – Fumetti, vinili e nostalgia: torna il grande evento pop a Grosseto

Fino al 15-6-2025 – Riccardo Cipriani, pittore autodidatta: con le sue opere vuol raccogliere fondi per la Misericordia

Fino al 15-6-2025 – Giornate europee dell’archeologia: ecco gli eventi nei parchi della Maremma

Fino al 20-6-2025 – Giardino Letterario”: c’è ancora tempo per visitare i pannelli degli autori

Fino al 21-6-2025 – Grosseto celebra la 50esima Coppa Passalacqua con una mostra d’arte e antologica

Fino al 6-7-2025 – “Ritratti”: l’artista gavorranese Emiliano Baldi espone alle Clarisse

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

13-6-2025 – “L’anima dei libri”: il giornalista Giovanni Grasso presenta i suoi lavori nel giardino del Torrione

MASSA MARITTIMA

Fino al 18-6-2025 – Doppia mostra personale al palazzo del Debbio: arriva “Bonesini Biersack Insieme”

ORBETELLO

Fino al 15-6-2025 – Ad Orbetello mostra personale di Robert Lang

Fino al 21-6-2025 – Danza grande protagonista in piazza: al via “Laguna in festival”

PITIGLIANO

Fino al 30-6-2025 – Mostra fotografica “De Rerum Plastic – Natura”: Sèléne De Condat espone a Pitigliano

SABATO 14 GIUGNO

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CIVITELLA PAGANICO

FOLLONICA

14-6-2025 – Acqua Village: sabato aprono i parchi di Follonica e Cecina. È festa con le scuole

GROSSETO

14-6-2025 – La voce di Antonella Ruggiero incanta il Parco della Maremma: ecco quando

14-6-2025 – “Duetti d’arte”: laboratorio artistico per bambini con Anni e Josef Albers

14-6-2025 – Amori sui generis: sabato la cerimonia di premiazione. Ospite speciale Giovanni Grasso

14-6-2025 – Concerto: la chitarra di Fabio Montomoli alla chiesa evangelica Battista

Fino al 14-6-2025 – Saggi di fine anno dell’istituto musicale Giannetti: tre giorni di concerti

MANCIANO

14-6-2025 – Il futuro dei borghi tra abbandono e sviluppo”: se ne parla alla biblioteca di Montemerano

14-6-2025 – Letture, dialoghi e canti: a San Martino sul Fiora arriva lo spettacolo “Miniera…e le stelle stanno a guardare”

MASSA MARITTIMA

18-6-2025 – Beethoven e Debussy: a Massa il concerto in ricordo del professor Guideri

ORBETELLO

PITIGLIANO

DOMENICA 15 GIUGNO

AMIATA

15-6-2025 – Libro “I Cavalieri dell’ordine dei Valorosi”: presentazione ad Arcidosso

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CIVITELLA PAGANICO

GROSSETO

15-6-2025 – “Frammenti di Maremma”: a Montepescali un viaggio poetico e fotografico con autori locali

MANCIANO

15-6-2025 – Dal bullismo alla sanità: Mauro Mazzolai presenta la sua trilogia

MASSA MARITTIMA

15-6-2025 – 25 anni del centro studi squali di Valpiana: se ne parla in un convegno

ORBETELLO

PITIGLIANO

SCARLINO

15-6-2025 – Scarlino celebra la solidarietà con la “Festa del Volontariato”: appuntamento al parco