MAGLIANO IN TOSCANA – È stato presentato oggi, venerdì 13 giugno, il prossimo evento “InGravel Morellino” che si terrà il 12 e 13 settembre a Magliano in Toscana. L’evento è stato illustrato nella sala del Centro enoturistico di Magliano, dove si è parlato dei percorsi inediti tra le colline e i borghi, ma anche delle degustazioni e di tutto quello che farà da contorno all’evento del 2025.

Un evento aperto agli amanti del gravel bike, del bikepacking ma anche per i semplici curiosi o per gli sportivi che vogliono praticare cicloturismo per visitare panorami e scoprire luoghi incantati. InGravel, infatti, è una manifestazione cicloturistica non competitiva dedicata alla Maremma per favorire la promozione del territorio, l’enogastronomia e i momenti di aggregazione attraverso la slow mobility.

“Iniziative sportive di questo genere – dice Tamara Fattorini, vicesindaco del Comune di Magliano in Toscana – rappresentano non solo un punto di riferimento per gli amanti della bicicletta ma anche un volano per il turismo perché favoriscono la promozione e la conoscenza del territorio in tutta Italia”.

“Siamo arrivati quest’anno al sesto anno di un evento nato per valorizzare il territorio – spiega Andrea Gurayev, ideatore dell’InGravel Morellino – sotto la lente del Consorzio del Morellino e la volontà della squadra di Magliano in Toscana, in particolare l’amministrazione comunale, che voglio ringraziare per aver sposato la causa dell’enocicloturismo unita al valore di portare grandi aziende e grandi firme sul territorio, come Porsche Italia, linea di abbigliamento Aeronautica militare, Bmc e Garmin. Abbiamo sviluppato questo progetto portandolo fino alla forma che ha oggi sul territorio della bassa Maremma per il cibo, il food e i tracciati misti ghiaia asfalto, con scorci mozzafiato”.

“E’ per noi un grande piacere ospitare anche quest’anno l’evento InGravel a Magliano in Toscana – ha spiegato Pamela Calussi, consigliera con delega allo Sport del Comune di Magliano – che ci permette, grazie alle tante adesioni degli sportivi, di dar risalto alle bellezze del nostro territorio ricco di storia e di panorami mozzafiato. Saranno tre giorni in cui, oltre ai percorsi che si snoderanno all’interno del nostro territorio, i visitatori potranno scoprire le tradizioni e anche i sapori dei nostri borghi”.

Il programma dell’evento 2025 si aprirà venerdì 12 settembre, dalle 15 alle 21, quando i partecipanti potranno ritirare i pacchi gara e noleggiare le bici. Dalle ore 18 alle 21, invece, spazio all’aperitivo con degustazione di Morellino e con il briefing dei percorsi. Sabato 13 settembre si comincerà alle 9, con la partenza per i due percorsi: quello lungo e quello corto. Alle 12.30 aprirà il villaggio con il ristoro finale per gli sportivi, mentre alle 18 aperitivo al tramonto con dj set e, a partire dalle 19.30, cena “InGravel” con musica e dj set. Domenica 14 settembre si concluderà la tre giorni con la corsa “Social ride” che lascerà poi spazio, dalle 12 alle 15, alla chiusura dell’evento.

Torna anche quest’anno il tracciato “Mangia e bevi”, per chi ama pedalare con gusto, tra degustazioni esclusive nelle migliori cantine della Toscana e panorami da cartolina. E come sempre, ci sarà spazio per tutti: dagli amanti delle lunghe distanze agli esploratori del weekend, con i percorsi “Lungo”, “Corto” e “Social ride”.

Per informazioni o prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o visitare il sito www.ingravel.com.