CAPALBIO – È cominciata con un sopralluogo all’Anfiteatro del Leccio la visita a Capalbio dell’assessore della Regione Toscana con delega all’Economia e al Turismo, Leonardo Marras, ed è proseguita con l’inaugurazione del ponte della Barucola sulla strada comunale della Sicilia “Un’opera decisiva – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – per la quale ringraziamo la Regione Toscana che ha messo a disposizione le risorse del Pnrr e il Consorzio di Bonifica per la realizzazione. I finanziamenti provenienti dalla Regione non sono un fatto secondario, ma un elemento chiave in linea con la filosofia della ‘Toscana diffusa’ promossa dal presidente Eugenio Giani, che ringrazio, e che mira a contrastare il rischio idrogeologico non solo nelle aree maggiormente abitate”.

Le operazioni, finanziate grazie alla Regione Toscana con i fondi del Pnrr e realizzate dal Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, hanno portato alla realizzazione del ponte sulla strada comunale della Sicilia, al potenziamento del deflusso delle acque e alla messa in sicurezza della carreggiata. All’inaugurazione, oltre al sindaco Gianfranco Chelini e all’assessore regionale Marras, erano presenti il presidente del Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, Federico Vanni, e il direttore generale del Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, Fabio Zappalorti. “Siamo sempre a disposizione dei territori comunali – dice Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud -. A seguito del cambiamento climatico, purtroppo, siamo chiamati a gestire il rischio, dato che è impossibile pensare di raggiungere una sicurezza idraulica assoluta, ma interventi di questo genere sono fondamentali per il territorio e i cittadini”.

Successivamente, il sindaco Chelini e l’assessore regionale Marras hanno incontrato gli operatori turistici al Nuovo cinema Tirreno. È stata un’occasione per parlare del nuovo Testo unico sul turismo, del settore in generale e per avere un confronto tra gli operatori e gli amministratori. “Ringrazio il sindaco Chelini e la giunta di Capalbio per questa mattinata sul territorio – commenta Leonardo Marras, assessore all’Economia e al Turismo della Regione Toscana -, è stata l’occasione per fare il punto su alcuni interventi che abbiamo sostenuto come Regione. L’auditorium e il ponte della Barucola sono opere che contribuiscono allo sviluppo del territorio, uno dal punto di vista culturale e turistico e l’altro da quello della sicurezza per cittadini e imprese. Infine, un grande in bocca al lupo agli operatori turistici per la stagione che sta iniziando: noi, con gli strumenti messi in campo con Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, siamo al vostro fianco!”

“La stagione turistica a Capalbio – prosegue il sindaco Gianfranco Chelini – è cominciata nel migliore dei modi. Ad aprile abbiamo registrato un incremento del 50% delle presenze rispetto allo scorso anno, e anche maggio ha visto una crescita dei numeri. Grazie alla Regione Toscana proseguiamo la promozione e gli investimenti verso il turismo straniero, come in passato per la Francia e oggi per la Spagna. La visita di qualche settimana fa di giornalisti, tour operator e influencer iberici nel nostro territorio ha riscosso un grande successo sulla stampa e le piattaforme turistiche spagnole che fa ben sperare per il futuro”.