CINIGIANO – Incendio in corso nelle campagne di Cinigiano dove al momento stanno bruciando campi e sterpaglie.

(Foto d’archivio)

Sul posto stanno operando le squadre antincendio dei Vigili del fuoco con il supporto delle squadre Vab Amiata per scongiurare che le fiamme si propaghino al bosco.

Purtroppo, complice anche le temperature elevate e il vento, non è il primo incendio della giornata in provincia di Grosseto. Intorno a mezzogiorno le squadre antincendio sono intervenute per un altro rogo nei pressi di Punta Ala, vicino al bosco. Fortunatamente la situazione è rientrata veleocemente senza danni ingenti grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco e della Vab.

Proprio nella giornata di oggi la Regione Toscana ha istituito il periodo ad alto rischio incendi boschivi a partire da sabato 21 giugno con conseguente divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio regionale.