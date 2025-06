GROSSETO – Un passaggio deciso, necessario e utile a entrambe le parti. L’accordo tra il Belvedere Calcio e la Nuova Grosseto Barbanella punta sulla soddisfazione reciproca e guarda con ambizione al futuro del calcio maremmano. La squadra appena promossa nel campionato di Eccellenza, dopo una stagione da record, si arricchisce di un serbatoio importante con la nascita della formazione juniores.

“Il salto di categoria ci ha imposto questa riflessione – afferma il presidente del Belvedere Federico Clementini – quindi è venuto spontaneo rivolgersi ad uno dei migliori settori giovanili del nostro territorio. L’accordo punta a soddisfare entrambe le parti e nasce da una comune ambizione. Da una parte la crescita dei settori giovanili, dall’altra la ricerca del risultato sportivo”.

Nella prossima stagione quindi, il Belvedere Calcio avrà a disposizione anche una squadra juniores che parteciperà al campionato provinciale, grazie all’accordo con la Nuova Grosseto Barbanella che è reduce dall’esperienza a livello regionale sia con la formazione Juniores che con quella allievi. “L’intento è quello di dare ai nostri ragazzi la possibilità di giocare in un campionato di assoluto livello come quello di Eccellenza – spiega Domenico Lanzano, presidente della Nuova Grosseto Barbanella -. Non avendo una prima squadra, il percorso dei nostri juniores andava naturalmente a esaurirsi, quindi abbiamo cercato di dare un futuro calcistico ai nostri ragazzi che avranno la possibilità di mettersi in mostra in una società che negli ultimi anni ha ottenuto grandi risultati”.

L’accordo getta le basi per il futuro, con l’interesse comune di portare avanti un progetto che possa dare una forte spinta al movimento calcistico maremmano.